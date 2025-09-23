Βοιωτία: Η 62χρονη, που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο, ερευνάται και για ανθρωποκτονία από δόλο

Νέες έρευνες διέταξε ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση με την 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ, η οποία απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε στο στάβλο του σπιτιού της στην Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματα της ηλικιωμένης μητέρας της.

Η διευθύντρια των ΚΕΠ Βοιωτίας οδηγήθηκε χθες στις δικαστικές αρχές, ενώ στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί εναντίον της αναφέρονταν οι κατηγορίες της «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», της «ψευδούς κατάθεσης», της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και της «απάτης». Ωστόσο, ο εισαγγελέας της άσκησε ποινική δίωξη μόνο για την ψευδή κατάθεση και γι’αυτό οδηγήθηκε στο αυτόφωρο όπου πήρε αναβολή για την 1η Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η 62χρονη διέπραξε το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αλλά και απάτη προς το Δημόσιο που μπορεί να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Δηλαδή οι αστυνομικοί, οι ιατροδικαστές και οι ανθρωπολόγοι καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν τα αίτια θανάτου της 91χρονης οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια ή σε παραμέλησή της. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαπιστωθεί εφόσον αυτό είναι δυνατόν εάν η ηλικιωμένη γυναίκα έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2023 – όπως ισχυρίζεται η κόρη της – ή πιο παλιά. Στο χωριό υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι είχαν να δουν την κυρία Ευφροσύνη από το 2020, ενώ όποτε ρωτούσαν την κατηγορουμένη για την μητέρα της εκείνη συνεχώς παρουσίαζε διαφορετικές δικαιολογίες.

Μάλιστα, υπάρχουν και καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορούμενης απέναντι στη μητέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έχει ζητηθεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο η 62χρονη να είχε κάποιον συνεργό, ο οποίος να την βοήθησε στην ταφή της μητέρας της. Σε περίπτωση που αποδειχθεί κάτι από παραπάνω οι κατηγορίες αναβαθμίζονται και από απλά πλημμελήματα μετατρέπονται σε κακουργήματα.