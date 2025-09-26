Βοιωτία: Το σχέδιο της 62χρονης να εγκαταλείψει τη χώρα, η εξαφάνισή της το 1972 και οι μαρτυρίες συγγενών – «Ψάχναμε τη γιαγιά από το 2022»

Δεν έχει τέλος το θρίλερ, με την υπόθεση θανάτου της 91χρονης, την οποία έθαψε η 62χρονη κόρη της και διευθύντρια ΚΕΠ στο σπίτι της στην Βοιωτία, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα αναπηρίας της ηλικιωμένης μητέρας της.

Νέες αποκαλύψεις είδαν το φως της δημοσιότητας για τον μυστήριο θάνατο της ηλικιωμένης από τη Βοιωτία, την οποία όπως ομολόγησε η κόρη της, την έθαψε το 2023 στο σπίτι όπου διέμεναν, για να παίρνει το χρηματικό ποσό που δικαιούταν η 91χρονη. Ωστόσο, η περίπτωση της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ, φαίνεται να κρύβει ένα κουβάρι σοκαριστικών στοιχείων για το πώς και πότε πέθανε η μητέρα της, αλλά και για το τι ρόλο είχε η ίδια στην υπόθεση.

Στην εκπομπή Live News, έγινε το απόγευμα της Παρασκευή (26.09.2025) μία απίστευτη αποκάλυψη αναφορικά με μία φίλη και πρώην συμμαθήτρια της 62χρονης, που φέρεται να σχετίζεται με το σχέδιό της βάση του οποίου ήθελε να εγκαταλείψει τη χώρα και να μεταναστεύσει στην Γερμανία.

Η φίλη της διευθύντριας των ΚΕΠ, εδώ και χρόνια ζει και εργάζεται στην Γερμανία. Μιλώντας στην εκπομπή είχε αναφέρει ότι η 62χρονη της είχε ζητήσει να την φιλοξενήσει στην πόλη όπου ζει, προκειμένου να βρει δουλειά και να εγκατασταθεί εκεί.

Ωστόσο, ένα σοκαριστικό στοιχείο ίσως είναι η «συνέχεια στο παζλ» της υπόθεσης ταφής της 91χρονης. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 1976, σε πολύ νεαρή ηλικία, οι δύο αυτές φίλες το είχαν σκάσει μαζί από τα σπίτια τους.

Όπως είχε αποτυπωθεί τότε και σε πρωτοσέλιδο του «Βήματος», η 13χρονη τότε διευθύντρια των ΚΕΠ, το είχε σκάσει με την 15χρονη τότε φίλη της, ενώ, σύμφωνα με τις τότε καταθέσεις τους, τα δύο κορίτσια έφυγαν καθώς είχαν γνωρίσει έναν ναυτικό που τους έταξε ένα ταξίδι στην Κύπρο.

«Έρευνα για τις κινήσεις των δύο μαθητριών», έγραφε το πρωτοσέλιδο του «Βήματος» τον Σεπτέμβριο του 1976.

Τα δύο κορίτσια είπαν πως πήραν δύο τρένα για να πάνε στον Πειραιά και από εκεί στον Πόρο. Στο νησί γνώρισαν δύο Άγγλους τουρίστες. Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψαν.

Η 15χρονη τότε φίλη είχε βρεθεί στο σπίτι ενός οικοδόμου, ο οποίος της είχε πει να τη φιλοξενήσει, ωστόσο όταν κατάλαβε πως ήταν το κορίτσι που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τις Αρχές, κάλεσε τις Αρχές και ενημέρωσε για το πού βρίσκεται το παιδί. Η 62χρονη είχε βρεθεί σ’ ένα παγκάκι στο Πεδίον του Άρεως.

Η Αθηνά Φαρμάκη, η οποία είναι η γυναίκα που τότε είχε εξαφανιστεί με την 62χρονη και πλέον ζει στη Γερμανία ανέφερε: «Γνωρίσαμε δύο αγόρια. Μετά από μία μέρα ήρθε η Μαρίκα σπίτι μου, έφαγε ξύλο από τη γιαγιά της… μετά πάλι το ίδιο και αποφασίσαμε να φύγουμε από το χωριό. Της είπα τότε ‘’δεν θα πας μόνη σου’’, και φύγαμε μαζί.

Βρεθήκαμε στον Πειραιά, μας έδωσαν τροφή κάτι άντρες. Μετά είδαμε στην τηλεόραση ότι μας έψαχναν. Η 62χρονη είπε πως αρραβωνιάστηκε και δεν μπορούσα να μένω πια μαζί της. Βρέθηκα στον δρόμο, βρήκα έναν αστυνομικό και του είπα να με πάει σπίτι. Και βρέθηκα στο τμήμα και το ίδιο βράδυ ήρθε και εκείνη. Μετά εγώ πήγα στην Αθήνα στο σχολείο».

«Ψάχναμε τη γιαγιά από το 2022»

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας πλαισιώνουν καθημερινά μια σειρά από αποκαλυπτικές μαρτυρίες, γειτόνων, συγχωριανών και συγγενών.

Ξάδερφος της 62χρονης αποφασίζει να λύσει τη σιωπή του, λέγοντας ότι και εκείνος πως είδε για τελευταία φορά ζωντανή την ηλικιωμένη το 2021. Η στάση και τα λόγια της κατηγορούμενης σήμερα ξαδέρφης του, τον έβαζαν κατά καιρούς σε σκέψεις.

«Όλα τα ξαδέλφια της και τους έλεγε ότι είναι σε κάποια δομή, σε κάποιο γηροκομείο και όχι εδώ κοντά, Κόρινθο, κάπου μακριά. Οπότε δεν είχαν και τη δυνατότητα να πάνε να κοιτάξουν», είπε.

Από το 2021 και μετά, όπως λέει, όσες φορές προσπάθησε να επισκεφθεί το σπίτι της ηλικιωμένης θείας του, έβρισκε πάντα εμπόδια από την ξαδέρφη του.

«Δεν έβαζε κανέναν μέσα, ειδικά από την περίοδο του κορωνοïού. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή ρωτούσαν και τους έλεγε την έχω πάει στο γηροκομείο. Επαφές δεν είχε με κανέναν», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Το 2021 την είχα δει εγώ στην αρχή (την γιαγιά), μετά από κάποια στιγμή μας τα έκοψε. Είχε βάλει σκυλιά στο σπίτι, από τότε που μπήκα εγώ μέσα, μέσα στα σκυλιά και μου λέει: “Αφού δεν σε φάγανε…”. “Τι να με φάνε; Άμα δεν τα πειράξεις, δεν θα σε πειράξουνε, αλλά μην μας κλείνεις και τις πόρτες”.

Δεν ήθελε να έχουμε επαφές με τη θεία. Έπεσε, όλοι οι γέροι κάποια στιγμή πέφτουν στο κρεβάτι, δεν μπορούνε και δεν πρέπει να τους δούμε; Δεν πρέπει να τους κάνουμε λίγη παρέα; Μας το έκοψε και όταν ρωτάγαμε για τη θεία μας λέει: “Καλά είναι εκεί που είναι, την έχω πάει στη δομή, την έχω πάει στο γηροκομείο”. Αλλά δεν έλεγε σε ποιο συγκεκριμένο. Και ψάχναμε εμείς μετά να δούμε πού είναι η θεία.

Μια γυναίκα στο κρεβάτι, πού να ξέρεις άμα είναι χτυπημένη. Υπάρχει περίπτωση μέσα σε δύο χρόνια να λιώσει ο άνθρωπος; Μέσα σε δυο χρόνια δεν λιώνει όσο και παρθένο να είναι το χώμα, δεν λιώνει. Τόσα ψέματα που βγήκανε, έλεγε στο τηλέφωνο: “Την ακούς; Ακούς”. “Όχι, δεν την ακούω” λέω. Αφού δεν την άκουγα. Πάλι καλά που δεν είπα: “Ναι, την ακούω”. Θα γινόμουν ρεζίλι.

Όλα τα χρόνια και το 2022, και το 2023 και το 2024. Γύριζε και έλεγε: “Τώρα έχω μια εβδομάδα που την έχω πάει στη δομή, την είχα 10 μέρες στο σπίτι”. Αυτά βγήκαν όλα ψέματα και δεν έβαζε μια φωνή να την δούμε. “Ε μωρέ τώρα, αφού δεν καταλαβαίνει, τι να την δεις…”.

Εγώ, ήξερα ότι παίρνει τη σύνταξη, ότι έπαιρνε το παραπληγικό δεν το ήξερα. Τα λεφτά είναι αρκετά. Από ό,τι ξέρω για τις ελιές, τα δούλευαν. Δεν ξέρω τι παραγωγή κάνανε. Μια φορά που της είπα: “Μάζεψες τις ελιές; Θα πας να τις μαζέψεις;”. Μου λέει: “Και τι σε νοιάζει εσένα;”, αρπάχτηκε με τη μία», είπε καταλήγοντας ο ξάδερφος της 62χρονης.

Έφερε τα σκυλιά δήθεν για παρέα στη γιαγιά

Η ανιψιά της ηλικιωμένης, με τη σειρά της ανέφερε: «Δυστυχώς, η θεία μου έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι γι’ αυτό. Έχουμε αρρωστήσει όλοι μας, όσοι το έχουμε μάθει. Λυπάμαι και για την ξαδέρφη μου. Γιατί να καταντήσει έτσι; Κάναμε προσπάθειες αλλά δυστυχώς “την έχουμε εδώ (μας έλεγε), την έχουμε εκεί”, ό,τι σας έχουνε πει, ισχύουν όλα. Όλο το σόι έψαχνε αλλά, δυστυχώς δεν καταφέραμε τίποτα. Είναι πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είναι κάπου 4- 5 χρόνια. Το 2020, το 2021, χάσαμε τελείως (τα ίχνη της) γιατί όταν παίρναμε τηλέφωνο «δώσε μου και τη θεία να μιλήσουμε λίγο” , (μας έλεγε) μια κοιμάται, μια τούτο, μια εκείνο».

Η αδερφή της την έψαχνε και έλεγε “άμα θα ήμουν πιο νέα, θα της έλεγα εγώ εκείνης». Ναι, αφού την είχαμε χάσει τη θεία. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε και έλεγα “Παναγία μου, Θεέ μου, στα χέρια σου είμαστε όλοι, φανέρωσέ το, να δούμε τι έχει γίνει αυτή η γυναίκα”.

Από τα σκυλιά και μετά δεν είχαμε επικοινωνία. Τα έφερε δήθεν για παρέα στη γιαγιά και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπετε. Όταν πηγαίναμε εκεί δεν έφευγε, δεν μας άφηνε μόνους, να μιλήσουν οι δυο αδερφές. Δεν θα φύγει από τα αυτιά μου “φεύγετε τώρα;” δηλαδή, με τέτοιο παράπονο ούτε σαν να μας χτύπαγε καμπανάκι. (Λέγαμε) Θα έρθουμε να την δούμε, “έπεσε και ο κορωνοϊός” (έλεγε), θα πάμε να την δούμε εμείς, “δεν επιτρέπουν”, τούτο εκείνο, διάφορες δικαιολογίες».

Οι συνταγογραφήσεις

Η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης φέρεται να πέθανε τον Αύγουστο του 2023, κατά δήλωση της κόρης της, που όπως παραδέχτηκε την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους. Σε μία σειρά καταθέσεων, ο μόνος που έχει δώσει κατάθεση 2 φορές είναι ο γιος της διευθύντριας των ΚΕΠ. Ο 28χρονος έχει τονίσει ότι είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021.

«Εγώ τελευταία φορά είδα τη γιαγιά μου τον Ιανουάριο του 2021. Στις 3 ή 4 του μήνα. Τότε ήταν καθαρή και περιποιημένη. Μάλιστα, λίγο πριν φύγω, ήρθε και την είδε και γιατρός στο σπίτι και την περιέθαλψε», είπε.

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας από αντιμετώπισε η 91χρονη, το 2021 η κατάσταση της είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που η ηλικιωμένη χρειάστηκε επιθέματα για τις κατακλίσεις.

Σύμφωνα με ντοκουμέντα, φαίνεται από την συνταγογράφηση της 91χρονης ότι πρώτη φορά προμηθεύτηκε επιθέματα μερικού πάχους παρά τις κατακλίσεις που είχε στις 08/04/2021. Κατόπιν, στις 13/05/2021 γίνεται συνταγογράφηση για επιθέματα ολικού πάχους.

Ο γιατρός μάλιστα που την εξέτασε τότε, αποκάλυψε πως οι πληγές της γυναίκας ήταν τόσο μεγάλες που χρειάστηκε να κάνει επιτόπου χειρουργικό καθαρισμό για την επούλωση τους.

«Όπως βλέπω στα αρχεία μου, στις 19 Δεκεμβρίου 2020 έκανα μια κατ’ οίκον επίσκεψη στην ηλικιωμένη στο σπίτι της στο Κλειδί Βοιωτίας. Δεν ανακαλώ στη μνήμη μου την επίσκεψη αυτή, αλλά προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αρχεία ότι η ασθενής είχε βλάβες από την κατάκλιση και απαιτήθηκε να κάνω επιτόπου μια χειρουργική πράξη εκτομής των νεκρωμένων περιοχών. Από τα ίδια στοιχεία βλέπω μια σημείωση που κράτησα τότε να επικοινωνήσω με εταιρεία επιθεμάτων για την ηλικιωμένη, καθώς και με άλλη εταιρεία για αερόστρωμα. Αν η γυναίκα πήρε ποτέ τα επιθέματα, δεν μου είναι γνωστό», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο, ο γιατρός ανέφερε: «Είδα στην καταχώριση του ΕΟΠΠΥ Ευφροσύνη (…) καταχωρημένη αντιβίωση την συγκεκριμένη ημερομηνία που λέγαμε (19/12/2020), πήγα στην συγκεκριμένη ημερομηνία στο καλεντάρι και από εκεί προέκυψε ότι έχω μία κυρία (…) ραντεβού, που έχω κανονίσει να πάω να τη δω και μάλιστα επειδή δήλωσε ότι είναι και δύσκολα, έχω γράψει μία υποσημείωση ότι είναι δύσκολα οικονομικά και της πήγα μάλιστα και μπεταντίν και της πήγα και εκατό γάζες και κάποια πράγματα που θα χρειαζόταν, γιατί πού να φύγει από το Κλειδί να πάει να ψωνίσει φαρμακείο.

Της πήγα τα αναλώσιμα που θα χρειαστεί, τους έδωσα οδηγίες πώς θα καθαρίσουν το τραύμα, το καθάρισα χειρουργικά και πλέον λογικά θα πρέπει να πήγε την επόμενη ή την μεθεπόμενη κάποιος από τους συνεργάτες της (…) που είναι η εταιρεία που προμηθεύει τα επιθέματα κατά των κατακλίσεων, τα οποία γράφονται στον ΕΟΠΠΥ μάλιστα προκειμένου να μπορεί να δικαιούται να πάρει τα συγκεκριμένα εν λόγω επιθέματα».

Σε κάθε περίπτωση τα επιθέματα αυτά σταμάτησαν να χορηγούνται τον Αύγουστο του 2021 με τις Αρχές να εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην πέθανε το ’23 αλλά πολύ νωρίτερα, ίσως και δύο χρόνια νωρίτερα.

Παραμένει ελεύθερη η 62χρονη

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, διετάχθη περαιτέρω έρευνα ώστε να διαπιστωθεί το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης.

Ωστόσο, η 62χρονη δεν έχει κατηγορηθεί ακόμα και γι΄ αυτό δεν έχει γίνει η άρση απορρήτου των τηλεφώνων της αλλά ούτε και των τραπεζικών της λογαριασμών.

Κρίσιμο πρόσωπο για τις εξελίξεις θεωρείται ο γιος της 62χρονης, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, καθώς ο ίδιος κατέθεσε πως η τελευταία φορά που είδε τη γιαγιά του ήταν το 2021.

Έκτοτε δεν πήγε ξανά στο χωριό ώστε να δει τη γιαγιά του με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο να συνέβη κάτι εκείνη την χρονική περίοδο.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, κρίσιμο θεωρείται να βρεθεί και το ποιος βοήθησε την 62χρονη να σκάψει τον λάκκο, όπως έχει καταθέσεις η ίδια.