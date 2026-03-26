Βόλος: 80χρονος έπεσε σε φρεάτιο και έμεινε εγκλωβισμένος όλη τη νύχτα – Βρέθηκε εξαντλημένος αλλά ζωντανός

Μία απίστευτη περιπέτεια είχε ένας ηλικιωμένος περίπου 80 ετών στον Βόλο, ο οποίος κατάφερε να αντέξει ολόκληρη τη νύχτα εγκλωβισμένος μέσα σε φρεάτιο.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης 25.03.2026, όταν ο ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι του στον Δρυμώνα για έναν περίπατο. Κάποια στιγμή, όμως, βρέθηκε εκτός οικισμού, κοντά στη διασταύρωση για την Παναγία Ξενιά, όπου υπό άγνωστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε φρεάτιο βάθους περίπου 1,5 μέτρου, αναφέρει το e-thessalia.gr.

Η ώρα περνούσε και ο ηλικιωμένος δεν επέστρεφε στο σπίτι του, με την οικογένειά του να ανησυχεί, καθώς αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες, αρχικά με τη βοήθεια πυροσβεστών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα. Οι έρευνες σταμάτησαν προσωρινά λόγω της νύχτας και συνεχίστηκαν το επόμενο πρωί με τη συμμετοχή και της ΕΜΑΚ.

Τελικά, ο 80χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 26.03.2026, μέσα στο φρεάτιο που βρισκόταν κοντά στον δρόμο.

Ο ηλικιωμένος που αποδείχτηκε γερό σκαρί, ήταν εξαντλημένος, αλλά σε σχετικά καλή κατάσταση, έχοντας μόνο λίγες γρατζουνιές, παρά το γεγονός ότι είχε περάσει πολλές ώρες εγκλωβισμένος.

Στη συνέχεια, συγγενείς του που συμμετείχαν στις έρευνες τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.