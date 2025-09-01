Ελλάδα

Βόλος: Από εγκεφαλικό πέθαναν τόσο ο παππούς όσο και η γιαγιά του 18χρονου όπως αποκάλυψε ο πατέρας του

Εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας, η οποία προκλήθηκε από ανεύρυσμα, έδειξε για τον 18χρονο, η ιατροδικαστή εξέταση
Νίκος Παλάσκας
Νίκος Παλάσκας (facebook.com)

Εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας, η οποία προκλήθηκε από ανεύρυσμα, έδειξε για τον 18χρονο, Νίκο Παλάσκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (30/08/2025) στον Βόλο, η ιατροδικαστική εξέταση.

Ο θάνατος του νεαρού στον Βόλου οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας, η οποία προκλήθηκε από ανεύρυσμα, το οποίο εκδηλώθηκε αιφνιδίως.

Όπως αποκάλυψε στο magnesianews,gr ο πατέρας του 18χρονου Νίκου, Αργύρης Παλάσκας, γυμναστής στον Ολυμπιακό Βόλου, ιστορικό ανευρύσματος υπήρχε στην οικογένεια, το οποίο μάλιστα είχε στοιχίσει τη ζωή τόσο στον παππού όσο και στη γιαγιά του άτυχου νεαρού.

«Ο Νίκος δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για πονοκεφάλους και για οτιδήποτε άλλο. Το πόρισμα έδειξε ανεύρυσμα. Έχουμε ιστορικό στην οικογένεια, ο παππούς μου πέθανε από εγκεφαλικό, όπως και η γιαγιά του Νικόλα. Δεν είχε ούτε μώλωπες ούτε τίποτα. Δεν χτύπησε το παιδί. Οι φίλοι του μου είπαν ότι εκεί που καθόταν, σηκώθηκε, περπάτησε και σωριάστηκε», είπε ο πατέρας του 18χρονου στο magnesianews.gr.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 18χρονο Νίκο, αύριο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.

Ελλάδα
