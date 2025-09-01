Βόλος: Από εγκεφαλική αιμορραγία ο θάνατος του 18χρονου που κατέρρευσε σε πάρκο

Φως στα αίτια του τραγικού θανάτου του 18χρονου το βράδυ της Παρασκευής (30.09.2025) στον Βόλο έριξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Ο θάνατος του νεαρού στον Βόλο οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Ο άτυχος 18χρονος, βρισκόταν το βράδυ της Παρασκευής με την παρέα του στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ προσπάθησε αρχικά να σταθεί όρθιος.

Οι φίλοι του, έντρομοι, κάλεσαν σε βοήθεια, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι κατά την πτώση του χτύπησε το κεφάλι του σε μια πέτρα, ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η κηδεία του 18χρονου θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.