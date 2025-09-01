Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Βόλος: Από εγκεφαλική αιμορραγία ο θάνατος του 18χρονου που κατέρρευσε σε πάρκο

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι κατά την πτώση του χτύπησε το κεφάλι του σε μια πέτρα, ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε εγκεφαλική αιμορραγία
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Φωτογραφία ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Φως στα αίτια του τραγικού θανάτου του 18χρονου το βράδυ της Παρασκευής (30.09.2025) στον Βόλο έριξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Ο θάνατος του νεαρού στον Βόλο οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Ο άτυχος 18χρονος, βρισκόταν το βράδυ της Παρασκευής με την παρέα του στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ προσπάθησε αρχικά να σταθεί όρθιος.

Οι φίλοι του, έντρομοι, κάλεσαν σε βοήθεια, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. 

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι κατά την πτώση του χτύπησε το κεφάλι του σε μια πέτρα, ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η κηδεία του 18χρονου θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απεργία των ταξί στην Αττική 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Διαμαρτύρονται για τις μεταφορές επιβατών με βανάκια
«Η απεργία στα ταξί θα είναι προειδοποιητική και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος
Απεργία των ταξί
Newsit logo
Newsit logo