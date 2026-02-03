Βόλος: Απόπειρα βιασμού ιερόδουλης σε οίκο ανοχής – Στο ποτό «έριξε» το φταίξιμο ο δράστης

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας την Τρίτη (03.02.2026) σε έναν άνδρα για απόπειρα βιασμού μίας ιερόδουλης μέσα σε οίκο ανοχής στον Βόλο τον Ιούνιο του 2024.

Το θύμα της απόπειρας βιασμού ήταν μία ιερόδουλη σε οίκο ανοχής στον Βόλο και στην κατάθεση που έδωσε στις Αρχές και αναγνώστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στα χέρια του άνδρα:

Πώς την ακινητοποίησε στο κρεβάτι, το σφιχτό δέσιμο στο πόδι της με τη ζώνη του και την απειλή με ένα ψαλίδι για να μην αντισταθεί.

Η γυναίκα έβαλε τις φωνές που κινητοποίησαν την υπεύθυνη του οίκου ανοχής και την αστυνομία και τελικά ο άνδρας συνελήφθη πριν συνεχίσει την πράξη του.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στην απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε πως ήταν υπό την βαριά επήρεια του αλκοόλ, καθώς εκείνη την ημέρα έπινε από το πρωί και δεν θυμόταν τι έκανε. Ζήτησε, επίσης, συγνώμη από το δικαστήριο και από την παθούσα για τις πράξεις του και χαρακτήρισε «ερωτικό παιχνίδι» το δέσιμο με τη ζώνη.

Να σημειωθεί ότι ο ισχυρισμός της υπεράσπισης ήταν ότι τέλεσε την πράξη έχοντας μειωμένο καταλογισμό λόγω της κατανάλωσης του αλκοόλ, ισχυρισμός που απορρίφθηκε από το δικαστήριο το οποίο αποφάσισε εν τέλει για την ενοχή του.

Την ενοχή του πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, η οποία στην αγόρευσή της τόνισε πως ο κατηγορούμενος «ήξερε πολύ καλά τι έκανε και είχε πλήρη αντίληψη», επισημαίνοντας την κίνησή του να απειλήσει τη γυναίκα όχι με την αιχμηρή πλευρά του ψαλιδιού, αλλά με την ανάποδη για να αποφύγει κάποιον τυχαίο τραυματισμό. «Ο κατηγορούμενος είχε άλλους σκοπούς. Αποπειράθηκε να τη βιάσει και δεν τα κατάφερε λόγω των κραυγών της», τόνισε η εισαγγελέας.

Για την παθούσα ανέφερε πως η δουλειά της είναι μία εργασία η οποία απαιτεί σεβασμό πράγμα που ο κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα δεν έδειξε, ενώ απευθυνόμενη στους ενόρκους επεσήμανε πως «όταν κρίνουμε μια υπόθεση δεν κρίνουμε το ποιόν κάθε ανθρώπου. Δεν κρίνουμε την παθούσα με βάση το ότι ήταν ιερόδουλη».