Βόλος: Δύο αδέρφια χτύπησαν και εκβίαζαν 15χρονο για ένα «like» σε φωτογραφία μίας κοπέλας

Ο... θιγμένος 17χρονος, φέρεται να επικοινώνησε με τον 15χρονο και του ζήτησε να συναντηθούν, αλλά εκεί τον περίμεναν, επίσης, ο 19χρονος και η 17χρονη
Ένα απλό «like» σε φωτογραφία στάθηκε η αφορμή για να θυμώσουν δύο αδέλφια «νταήδες», να χτυπήσουν και να εκβιάσουν έναν 15χρονο στον Βόλο. Συμμετοχή στον ξυλοδαρμό είχε και μία ανήλικη.

Συνολικά τρία άτομα – τα δύο αδέλφια – κατηγορούνται ότι παγίδευσαν τον 15χρονο σε ραντεβού στον Βόλο και τον ανάγκασαν στη συνέχεια να τους δίνει χρήματα.

Σύμφωνα με τα gegonota.news.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024, σε πάρκο στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα είχε κάνει «like» σε φωτογραφία της κοπέλας ενός από τους δύο κατηγορούμενους.

Ο… θιγμένος 17χρονος, φέρεται να επικοινώνησε με τον 15χρονο και του ζήτησε να συναντηθούν στο πάρκο, όπου, όμως, τον περίμεναν, επίσης, ο 19χρονος και η 17χρονη.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις τον χτύπησαν, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να τον εκφοβίζουν και να τον εκβιάζουν, απαιτώντας να τους δίνει χρήματα. Το ανήλικο θύμα φέρεται να υπέκυψε για ένα διάστημα, δίνοντας μικρά χρηματικά ποσά, μέχρι που οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και απευθύνθηκαν στις Αρχές.

Μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για «εκβίαση με σωματική βλάβη, απειλή με επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απλή σωματική βλάβη, καθώς και εξύβριση και απειλή».

Η 17χρονη και συνομήλικός της, καθώς και ο 19χρονος κλήθηκαν σε απολογία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας και μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο την τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος είναι ήδη κρατούμενος για άλλες υποθέσεις κλοπών.

Κατά την απολογία του, ο 19χρονος αρνήθηκε την κατηγορία του εκβιασμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε καυγάς, στον οποίο ενεπλάκη επειδή φοβήθηκε για τον μικρότερο αδελφό του. Απολογίες έδωσαν και οι δύο ανήλικοι συγκατηγορούμενοί του.

Το θύμα υπέστη τραυματισμό στο φρύδι και εκδορές, χωρίς να προκύπτουν σοβαρότερες σωματικές βλάβες.

