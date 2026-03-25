Βόλος: Δύο γυναίκες νεκρές από πυρκαγιά σε σπίτι

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου, πιθανόν από σόμπα
Το τραγικό περιστατικό με την πυρκαγιά έγινε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Βόλο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και να τραυματιστεί ακόμη ένας άνθρωπος. 

Σύμφωνα με το theNewspaper, όλα έγιναν στις 16:00, με τους αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι από το φλεγόμενο σπίτι ακούστηκαν και εκρήξεις. Οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους είναι μία 88χρονη και μια 66χρονη, που οι πληροφορίες λένε ότι ήταν μητέρα και κόρη.

Παράλληλα, ακόμη ένας άνθρωπος μικρότερης ηλικίας έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με το gegonota.news πρόκειται για τον 39χρονο γιο της 66χρονης. Ο άνθρωπος προσπάθησε να βοηθήσει τις δύο γυναίκες να βγουν χωρίς να τα καταφέρει. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, για να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

