Βόλος: Φωτιά σε εν κινήσει ασθενοφόρο, μετέφερε 12χρονο παιδί στην Αθήνα

Ασθενοφόρο στο Βόλο τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια διακομιδής

Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026), σε εν κινήσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί του πληρώματος και του ασθενή.

Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξέσπασε ενώ το ασθενοφόρο ήταν εν κινήσει στο 276 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μετά τον Αλμυρό Βόλου. Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι, εκείνη τη στιγμή, στο ασθενοφόρο επέβαινε ένα 12χρονο παιδί, το οποίο μεταφερόταν στην Αθήνα, συνοδευόμενο από τη μητέρα του.

Χάρη στην άμεση αντίδραση του πληρώματος, όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το όχημα πριν η φωτιά επεκταθεί ανεξέλεγκτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διακομιδής παρουσιάστηκε αιφνίδια μηχανική βλάβη. Ο κινητήρας του ασθενοφόρου φέρεται να έσβησε ξαφνικά και μέσα σε δευτερόλεπτα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα.

Το ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, όταν έφτασαν οι δυνάμεις της στο σημείο, το πλήρωμα και ο ασθενής που μετέφερε είχαν ήδη κατέβει από το φλεγόμενο όχημα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

