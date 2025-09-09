Βόλος: Η στιγμή που άντρας επιτέθηκε σε υπάλληλο μίνι μάρκετ – Ο 61χρονος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική

Η υπάλληλος ενός μίνι μάρκετ στον Βόλο αναγκάστηκε να διαχειριστεί μία πολύ δύσκολη κατάσταση το απόγευμα του Σαββάτου (6/9/2025), αφού ήρθε αντιμέτωπη με έναν άνδρα ο οποίος προσπάθησε να κλέψει προϊόντα απο το μαγαζί, χτυπώντας την στη κοιλιά για να την απομακρύνει από την πόρτα και να μπορέσει να δραπετεύσει.

Στο βίντεο του TheNewspaper, καταγράφεται η στιγμή που ο 61χρονος άντρας μπαίνει στο μίνι μάρκετ στον Βόλο γύρω στις 18:00 και παίρνει αντικείμενα από τα ράφια. Όταν επιχειρεί να φύγει από το κατάστημα χωρίς να πληρώσει, η υπάλληλος τον σταματά, με τον ίδιο να αντιδρά βίαια.

Ο κατηγορούμενος φαίνεται να σπρώχνει τη γυναίκα και να της ρίχνει δύο γροθιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος, η οποία ευτυχώς δεν έσπασε, αποτρέποντας σοβαρότερο τραυματισμό.

Στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, ο 61χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Κατά την κράτησή του προκάλεσε ζημιές στον χώρο του κρατητηρίου, ενώ λερώθηκε με ακαθαρσίες, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαιότητα ιατρικής εξέτασης.

Μετά από εξέταση του από τον διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, αποφασίστηκε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να νοσηλευτεί. Έτσι, μεταφέρθηκε στη μονάδα, όπου παραμένει φρουρούμενος.

Παράλληλα, σε βάρος του 61χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστρική κλοπή κακουργηματικού χαρακτήρα, με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, το οποίο θα επιδοθεί μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία του.