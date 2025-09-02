Συμβαίνει τώρα:
Βόλος: Με τον ύμνο της ΑΕΚ και κρατώντας καπνογόνα στα χέρια, το τελευταίο αντίο στον 18χρονο Νίκο

Το φέρετρο του 18χρονου ήταν τυλιγμένο με τη σημαία της αγαπημένης τους ομάδας
Κηδεία 18χρονου στον Βόλου
Οι φίλοι του 18χρονου Νίκου στον Βόλο, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία (volosday.gr)

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και πόνου, πραγματοποιήθηκε σήμερα (02/09/2025) στον Βόλο και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, η κηδεία του 18χρονου Νίκου Παλάσκα.

Ο 18χρονος Νίκος, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, άφησε την τελευταία του πνοή από εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας, η οποία προκλήθηκε από ανεύρυσμα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (30/08/2025) στον Βόλο.

Τη σορό του άτυχου νέου συνόδευσαν δεκάδες φίλοι, που αφίχθησαν στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής με μηχανάκια και φορώντας λευκά μπλουζάκια, σε ένα συγκινητικό και συμβολικό δείγμα αγάπης και αλληλεγγύης.

Έξω από τον Ιερό Ναό, ο κόσμος τραγούδησε τον ύμνο της ΑΕΚ, με τα καπνογόνα στα χέρια, ως ένα τελευταίο αντίο σε ένα παιδί που αγαπούσε την ομάδα και ήταν ενεργό μέλος του Συνδέσμου της Original ΑΕΚ, ενώ το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με τη σημαία της αγαπημένης του ομάδας.

Χθες, όπως αποκάλυψε στο magnesianews,gr ο πατέρας του 18χρονου, Αργύρης Παλάσκας, γυμναστής στον Ολυμπιακό Βόλου, ιστορικό ανευρύσματος υπήρχε στην οικογένεια, το οποίο μάλιστα είχε στοιχίσει τη ζωή τόσο στον παππού όσο και στη γιαγιά του άτυχου νεαρού.

Ο 18χρονος βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ προσπάθησε αρχικά να σταθεί όρθιος.

Οι φίλοι του, έντρομοι, κάλεσαν σε βοήθεια, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. 

