Βόλος: Θύματα άγριου ξυλοδαρμού ένας 12χρονος και η μητέρα του – Δράστης ο πατέρας

Ένας 35χρονος, αλβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή, έπειτα από καταγγελία ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, γύρω στις 02:00, ο ανήλικος γιος της οικογένειας κάλεσε την Αστυνομία, βλέποντας τον πατέρα του, να βιαιοπραγεί κατά της μητέρας του, η οποία λίγο και μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα πάντα με το thenespaper.gr, ο 12χρονος, παρουσία παιδοψυχολόγου, κατέθεσε ότι είδε τον πατέρα να πιάνει από τον λαιμό τη 34χρονη μητέρα και να την χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι τραυματίστηκε όταν ο 35χρονος τον έσπρωξε.

Κατά την προανάκριση ο ανήλικος υπέδειξε στους αστυνομικούς τσάντα του πατέρα όπου βρέθηκαν δύο μαχαίρια (μήκους λάμας 11 και 13 εκ.) και, όπως είπε, εντόπισε στο πατάρι της οικίας ένα δίκανο μαζί με 37 φυσίγγια.

Το όπλο φέρεται να είχε δηλωθεί κλεμμένο τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους στο Κιλελέρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, φέρεται να βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Η 34χρονη παθούσα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και δεν μπόρεσε να παραστεί στη διαδικασία.

Το δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση σε τακτική δίκη, η οποία ορίστηκε για την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, προκειμένου να καταθέσει η παθούσα με τη συνδρομή διερμηνέα.

Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στον κατηγορούμενο: απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου και των ανήλικων τέκνων σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, απαγόρευση επικοινωνίας μαζί τους έως την εκδίκαση και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.