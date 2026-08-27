Καιρός σήμερα: Ζέστη με τα μελτέμια να «δροσίζουν» – 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη (27.08.2026) θα είναι γενικά αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, σύμφωνα με την ΕΜΥ για τον αυριανό καιρό.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.