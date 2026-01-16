Ελλάδα

«Βομβίδια»: Πέθανε ο Θανάσης Βαγιάτας του θρυλικού ουζερί της Θεσσαλονίκης

Το στέκι έγραψε ιστορία με μαραθώνιες ουζοποσίες, πολιτικές συζητήσεις και πλάκες, με τον Θανάση Βαγιάτα να ψήνει τα βομβίδια, σουτζουκάκια με μυστική συνταγή
Θανάσης Βαγιάτας
Ο Θανάσης Βαγιάτας / ΑΠΕ ΜΠΕ

«Έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 84 χρονών στη Θεσσαλονίκη ο Θανάσης Βαγιάτας, ο δημιουργός του ουζερί «Βομβίδια» στην αγορά Μοδιάνο της συμπρωτεύουσας.

Το ουζερί «Βομβίδια» στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με μία μικρή γωνία, σε μία από τις στοές, στην είσοδο της από την οδό Βασιλέως Ηρακλείου.

Οι πελάτες στέκονταν απέξω, τρώγοντας και πίνοντας στα όρθια, με λίγους τυχερούς να βρίσκουν σκαμπό.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 τα «Βομβίδια» καθιερώθηκαν ως πολιτικο-δημοσιογραφικό στέκι της Θεσσαλονίκης.

Πέρασαν από εκεί πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, δημοσιογράφοι, κομματικά στελέχη, δικηγόροι, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες της αγοράς.

Έγιναν σημείο αναφοράς και πρότυπο στο είδος των ουζερί κι έγραψαν ιστορία οι μαραθώνιες ουζοποσίες, οι πολιτικές συζητήσεις και οι πλάκες, με τον Θανάση Βαγιάτα να ψήνει τα βομβίδια (σουτζουκάκια με μυστική συνταγή), αλλά και με το χιούμορ και την ψυχραιμία του να… καθησυχάζει τα οινοπνεύματα.

 

 

 

Σταδιακά τα «Βομβίδια» αναπτύχθηκαν χωροταξικά και μετά την αποχώρησή του, λόγω συνταξιοδότησης, με τον νέο ιδιοκτήτη, που είναι συγγενής του, επεκτάθηκαν ακόμα περισσότερο, και συνεχίζουν την πορεία τους.

Η κηδεία του Θανάση Βαγιάτα θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 2:15 το μεσημέρι, στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θεσσαλονίκη.

