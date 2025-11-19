Βορίζια: Κλήθηκε για κατάθεση η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Στα δικαστήρια βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 19.11.2025, η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ενός από τα θάματα του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, το πρωί του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου.

Με τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση τόσο της τοποθέτηση βόμβας όσο και του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια του Ηρακλείου, χήρα του 39χρονου, κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για όσα είδε ή ξέρει σχετικά με το μακελειό.

Η γυναίκα κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο εκείνο πρωί που έπεφτε νεκρός από σφαίρα ο σύζυγος της Φανούρης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Όπως αναφέρει το Patris.gr, η γυναίκα ρωτήθηκε για τον οπλισμό που όπως είχαν αναφέρει σε καταθέσεις τους οι αυτόπτες μάρτυρες ο 39χρονος είχε αλλά και τι γνωρίζει σχετικά με τα όπλα του αιματοκυλίσματος.

Αναμονή για τον 23χρονο που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα

Στο δικαστικό συμβούλιο έχει παραπεμφθεί η υπόθεση του 23χρονου ανιψιού της γυναίκας που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου άνδρα της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, αφορμή που ξεκίνησε το αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η δικογραφία έχει ήδη παραδοθεί στους αρμόδιους, οι οποίοι τελικά θα κρίνουν αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος μετά και την διαφωνία που είχαν τη Δευτέρα ανακριτής και εισαγγελέας.

Ο 23χρονος αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό εν όψει της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.

Η διαφωνία φαίνεται να ήρθε από ένα βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος και βοήθησε στο να αφεθεί ελεύθερος.

Ο 23χρονος, από την οικογένεια των Καργάκηδων, είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν είχε καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου καθώς εκείνες τις ώρες δεν ήταν καν στο χωριό.