Βουλιαγμένη: «Πιστεύω ότι το πηγάδι τράβηξε μέσα τον 34χρονο» λέει ο δύτης που βρήκε τα κόκκαλα των αγνοούμενων του 1978

Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που έχει χαθεί στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Ο δύτης είχε μεταβεί στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης με έναν φίλο του την περασμένη Κυριακή (22.03.2026). Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο δύτης που είχε βρει στο Πηγάδι του Διαβόλου όπως αποκαλείται η περιοχή τους πνιγμένους το 1978.

«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε την βουτιά αυτή μήπως τους βρούμε και όντως τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, αναφερόμενος στην επικινδυνότητα του σημείου: «Είχαμε βάλει αλυσίδα και σκοινιά για να καταφέρουμε να βγούμε, είναι δύσκολο το σημείο».

Για τον δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη ο δύτης που μίλησε στην εκπομπή ανέφερε πως: «Θεωρώ πως πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο εκεί το επικίνδυνο και τον τράβηξε μέσα».

Το σημείο αποτελεί πόλο έλξης για δύτες, λόγω της εντυπωσιακής μορφολογίας του, ωστόσο η διείσδυση στη σήραγγα που σχηματίζεται επιτρέπεται μόνο έως συγκεκριμένο σημείο, εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων που εγκυμονεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.