Βουλιαγμένη: Το Σάββατο η επιχείρηση ανάσυρσης της σορoύ του 34χρονου δύτη – Οι κάθετες «καταβόθρες» και τα «τυφλά» σημεία

Αύριο Σάββατο (28.3.26) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη που παρασύρθηκε από υπόγεια ρεύματα στο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων δυτών και ειδικών σωστικών συνεργείων.

Ο επίλογος αναμένεται να γραφτεί αύριο στην εξαφάνιση του 34χρονου δύτη που είχε πάει για κατάδυση μαζί με έναν φίλο του στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο θα επιχειρήσουν δύτες με εμπειρία σε καταδύσεις μεγάλου βάθους και σπηλαιοκαταδύσεις, καθώς πρόκειται για ένα περιβάλλον που απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Η επιχείρηση σχεδιάζεται με κάθε λεπτομέρεια, καθώς δεν πρόκειται για μια τυπική ανάσυρση, αλλά για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέγγιση του σημείου, τη σταθεροποίηση της σορού και την ασφαλή μεταφορά της στην επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός κατάδυσης, σχοινιά καθοδήγησης και τεχνικές που εφαρμόζονται σε απαιτητικά υποθαλάσσια περιβάλλοντα.

Παράλληλα, θα υπάρχει συνεχής υποστήριξη από την επιφάνεια, τόσο για τον συντονισμό όσο και για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης, ενώ η διάρκεια της διαδικασίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν στο σημείο τη στιγμή της κατάδυση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απαιτητική μορφολογία που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σημείο δεν επέτρεψε να γίνει η ανάσυρση της σορού του 34χρονου Πλάτωνα την Δευτέρα όταν και εντοπίστηκε από εξειδικευμένους δύτες. Πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο σημείο με μεγάλο βάθος και απότομες κλίσεις, όπου ο βυθός διαμορφώνεται σε κάθετες «καταβόθρες» και στενά περάσματα, καθιστώντας την πρόσβαση ιδιαίτερα δύσκολη ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Ακόμα, η περιορισμένη ορατότητα σε μεγάλα βάθη, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του χώρου, που δημιουργεί «τυφλά» σημεία και αυξάνει τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού δυσχαιρένουν την ανάσυρση του.

Παράλληλα, σε τέτοιου είδους καταδύσεις απαιτείται αυστηρός έλεγχος του χρόνου παραμονής και των αποσυμπιεστικών στάσεων, γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά οποιαδήποτε προσπάθεια άμεσης ανάσυρσης.

Επιπλέον, η σταθεροποίηση και ασφαλής μεταφορά της σορού σε ένα τόσο δύσβατο περιβάλλον αποτελεί από μόνη της μια σύνθετη διαδικασία, καθώς απαιτεί ειδικές τεχνικές, χρήση σχοινιών καθοδήγησης και άριστο συντονισμό μεταξύ των δυτών. Σύμφωνα με τους αρμόδιους πρέπει να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός για την ασφάλεια των διασωστών.

Η αρχή της τραγωδίας έγινε την Κυριακή 23 Μαρτίου, όταν ο 34χρονος δύτης μετέβη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης για κατάδυση μαζί με φίλο του. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Παρά τις πολύωρες και εντατικές προσπάθειες των διασωστών, οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί άμεσα.

Οι ελπίδες έσβησαν τη Δευτέρα 24 Μαρτίου, όταν και εντοπίστηκε η σορός του δύτη σε μεγάλο βάθος, στο σημείο που είναι γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», επιβεβαιώνοντας τον τραγικό επίλογο της υπόθεσης.