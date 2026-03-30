Βουλιαγμένη: «Τον δέσαμε από τον εξοπλισμό του και τον τραβήξαμε έξω» λέει ερευνητής σπηλαιοδύτης για τον 34χρονο που πνίγηκε

«Βρέθηκε σε βάθος 30 μέτρων στο ταβάνι, ήταν φουσκωμένος» λέει ο ερευνητής σπηλαιοδύτης Αντώνης Γράφας, για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που πνίγηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ο Πλάτωνας «έχασε» τη ζωή του πριν 8 ημέρες στο «Πηγάδι του Διαβόλου», στο πιο επικίνδυνο σημείο στα στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Ο 34χρονος δύτης είχε πάει για βουτιά με τον 27χρονο φίλου του στο σημείο, ωστόσο τα δυνατά ρεύματα τον ρούφηξαν μέσα, με αποτέλεσμα αρχικά να στηθεί μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Λίγα 24ωρα μετά, η σορός του νεαρού πιλότου εντοπίστηκε, ενώ η επιχείρηση ανάσυρσης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (28.03.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Πλάτωνας πέρασε το κιγκλίδωμα και έφτασε τόσο πολύ κοντά που πλέον τον ρούφηξε μέσα. Ουσιαστικά ήταν στον προθάλαμο αλλά εκεί είναι το ισχυρότερο σημείο», ανέφερε ο Αντώνης Γράφας μιλώντας στο Live News.

«Ο άνθρωπος ήταν απάνω στο ταβάνι, φουσκωμένος. Μπήκε ο Τριαντάφυλλος Μαυροδήμος, τον είδε, τον έδεσε από τον εξοπλισμό του και τον τραβήξαμε έξω στο Σάββατο», πρόσθεσε.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου ο Πλάτωνας εντοπίστηκε σε βάθος 30 μέτρων και ανασύρθηκε το περασμένο Σάββατο σε μία επιχείρηση που διήρκησε σε 4 ώρες. Η 40λεπτη δραματική προσπάθεια του 27χρονου φίλου και καταδυτικού συντρόφου του Πλάτωνα, προκάλεσε σοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 27χρονος πέταξε στον 34χρονο ειδικό μπαλόνι, μετά το σκοινί που ήδη υπήρχε εκεί για ασκήσεις άπνοιας, ωστόσο όταν αντιλήφθηκε πως δεν υπήρχε ελπίδα να τον σώσει, του άφησε το σκούτερ και τη βοηθητική του φιάλη.

Φως για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, καθώς και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε όταν «έχασε» τη ζωή του.