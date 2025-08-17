Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

«Βούλιαξαν» οι παραλίες της Αττικής – Γεμάτες οι θάλασσες σε Ανάβυσσο, Σαρωνίδα και Λαγονήσι

Βίντεο από τις παραλίες δείχνει ανθρώπους όλων των ηλικιών να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης
Παραλία της Αττικής
Παραλία της Αττικής / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι παραλίες της Αττικής ήταν ο βασικός προορισμός όλων όσων δεν κατάφεραν να φύγουν εκτός Αθηνών αυτό το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, με Ανάβυσσο, Σαρωνίδα και Λαγονήσι να προσελκύουν ορδές κόσμου. 

Γεμάτες κόσμο που προσπαθούσε να πάρει μια ανάσα ήταν λοιπόν όλες οι παραλίες της Αττικής από το πρωί της Κυριακής (17/8/2025) έως και το απόγευμα, την ώρα που αρκετοί εκδρομείς επιστρέφουν από τις διακοπές τους.

Το αδιαχώρητο επικράτησε σε Ανάβυσσο, Σαρωνίδα και Λαγονήσι, με τους λουόμενους να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης σε οργανωμένες και μη παραλίες.

Το καλοκαίρι μπορεί να έρχεται στο τέλος του, αλλά όλοι οι άνθρωποι θέλουν σίγουρα να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο.

Ελλάδα
