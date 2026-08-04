Βρέθηκαν σώες οι 9χρονες δίδυμες που είχε αρπάξει η μητέρα τους στη Γλυφάδα

Στο σπίτι τους επέστρεψαν οι αδελφούλες Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών και είναι καλά στην υγεία τους. Για τα δύο κοριτσάκια είχε εκδοθεί από το «Χαμόγελο του Παιδιού» Amber Alert μετά την αρπαγή από τη μητέρα τους στη Γλυφάδα.

Όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του την Τρίτη (04.08.2026) το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 24 Ιουλίου η μητέρα προέβη σε αρπαγή των δίδυμων, Ανδρικοπούλου Αρτέμιδας, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτης, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας.

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«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε 31/7/2026 για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Το «Χαμόγελο Του Παιδιού» ελπίζει τα παιδιά να μπορέσουν να έχουν στη ζωή τους ηρεμία και σταθερότητα.