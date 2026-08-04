Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 46χρονο πατέρα που άφησε το ανήλικο παιδί του να κάνει τζετ σκι

Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση τζετ σκι προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Ο πατέρας υπήκοος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο).

Συγκεκριμένα, ο πατέρας είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του, το τζετ σκι στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, εκθέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.