Ελλάδα

Ναρκωτικά και κινητά στα κελιά αποκάλυψε «ντου» της αστυνομίας στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε κρατούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Ναρκωτικά και κινητά στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου
Ναρκωτικά και κινητά στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
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Έφοδος από την αστυνομία στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου την Τρίτη (04.08.2026), στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Οι έρευνες από την αστυνομία στις δύο φυλακές πραγματοποιήθηκαν από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και στελεχών των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε θάλαμο και κελί κρατουμένων που εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και άλλα αδικήματα, κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν στην κατοχή αλλοδαπού κρατουμένου.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων τα πέντε βρίσκονταν στην κατοχή έγκλειστων, ενώ μία ακόμη συσκευή βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε κρατούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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