Ελλάδα

Βρέθηκαν ζωντανοί πάνω σε βράχο ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική – «Ακούσαμε φωνές μέσα από τη θάλασσα»

Σκάφος του Λιμενικού
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Μία πρώτη ανάσα ανακούφισης πήραν οι συγγενείς του 12χρονου και του 22χρονου από τη Ρωσία, που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής και δεν έδιναν σημεία ζωής. 

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση στη Χαλκιδική από στεριά και θάλασσα και τελικά, σύμφωνα με το ThessPost.gr οι δύο που είχαν βγει για ψαροντούφεκο, εντοπίστηκαν ζωντανοί πάνω σε ένα βράχο. 

Τα κλιμάκια που ερευνούσαν την περιοχή, άκουσαν φωνές από τη θάλασσα κι έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονταν οι δυο υποβρύχιοι αλιείες, ηλικιών 12 και 20 ετών.

Για τη διάσωσή τους οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου, που προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο.

Αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν στο ThessPost.gr την επιχείρηση ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυο ψαροντουφεκάδες βρέθηκαν πάνω σε βράχο και η ασφαλής απομάκρυνσή τους απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τι έγινε με τον 23χρονο μετανάστη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Δεν συνελήφθη
Ένας 23χρονος από το Αφγανιστάν προσήχθη για έλεγχο αφού παρενόχλησε τους Εύζωνες στο Σύνταγμα, αλλά δεν συνελήφθη - Το βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται πως δεν έχει σχέση με το πραγματικό περιστατικό
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς 6
Newsit logo
Newsit logo