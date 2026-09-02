Κρήτη: 500.000 ευρώ έκαναν φτερά από λογαριασμούς υπαλλήλων – Νέα τραπεζική απάτη

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες διαπίστωσαν και δεύτερη απάτη με την ίδια μεθοδολογία στην Κρήτη.

Oι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανακάλυψαν αυτή τη φορά ιστότοπος, που παρέπεμπε σε ανύπαρκτη τράπεζα κατάφερε να εισπράξει περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ από πολίτες συγκεκριμένου δήμου της Κρήτης, μέσα μόλις έξι ημέρες και εν ριπή οφθαλμού, τα χρήματα αυτά να μεταφερθούν σε λογαριασμούς του εξωτερικού.

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Στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον Πρόεδρο και επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη σήμανε συναγερμός και ήδη τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής έχουν καταφέρει να ανακτήσουν σημαντικά ποσά από τα κλεμμένα.

Ίδιο modus operandi

Οι μεγάλες ομοιότητες στις δύο υποθέσεις τραπεζικής αφαίμαξης υπαλλήλων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουν προβληματίσει τα στελέχη της Αρχής, που διεξάγουν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν τους απατεώνες και να ανακτήσουν όλα τα κλεμμένα.

Πάντως, στην πρώτη υπόθεση απάτης διαπιστώθηκε ότι 152.000 €, έκαναν… φτερά μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μετά μεταμεσονύκτιες ώρες. Η κάθε συναλλαγή αφορούσε σε μικρά ποσά για να μην εντοπίζεται και τα ποσά μεταφέρθηκαν σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς άγνωστων προσώπων. Από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η υπόθεση απασχολεί έντονα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής και έχει γνωστοποιηθεί ήδη στην ΕΛ.ΑΣ. σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εκτός από τα προφανή κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν και κοινά πρόσωπα που φέρονται να κίνησαν τα νήματα ή εάν προκύπτουν ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου.