Βρέθηκε η 16χρονη που αγνοείτο από τις 6 Δεκεμβρίου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Νάγκλα Αλαμίν, 16 ετών. Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου. Τα καλά νέα έκανε γνωστά το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19.12.2025).

Η περιπέτεια της Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.) έληξε την Παρασκευή, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» και προσθέτει ότι η ανήλικη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη εξαφανίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.