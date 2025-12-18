Ελλάδα

Βρέθηκε η 16χρονη που αγνοείτο από τις 6 Δεκεμβρίου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Είχε εξαφανιστεί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Νάγκλα Αλαμίν, 16 ετών. Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου. Τα καλά νέα έκανε γνωστά το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19.12.2025).

Η περιπέτεια της Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.) έληξε την Παρασκευή, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» και προσθέτει ότι η ανήλικη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη εξαφανίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
113
86
83
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δάσκαλος καράτε στη Ρόδο καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικες αθλήτριες - Μαρτυρίες για αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν μία 15χρονη κατήγγειλε ότι ο δάσκαλος καράτε μπήκε στα αποδυτήρια, την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος
Καράτε
Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και οι παρακαμπτήριοι από την Παρασκευή – Τα σημεία κλειδιά και τι θα γίνει με την έξοδο των Χριστουγέννων
Από την Τρίτη η διέλευση θα είναι ανοιχτή για όλους κατά τις ημέρες των γιορτών, προκειμένου «όλοι να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας», λένε οι αγρότες
Κλείσιμο και των παράδρομων στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας
58
Εξαπάτησαν 32χρονο κλείνοντας του ραντεβού στα social media και τον λήστεψαν στη Νίκαια - Δύο συλλήψεις
Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η κατηγορούμενη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει και τότε τον προσέγγισε ο κατηγορούμενος, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo