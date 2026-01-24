Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο του γιατί μάλωσαν για ένα δέμα

Απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια με έναν άνδρα να παρασύρει μια γυναίκα με το αυτοκίνητό του επειδή μάλωσαν για ένα δέμα.

Ο άνδρας γύρω στις 9 το πρωί του Σαββάτου επισκέφθηκε τα ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα. Για άγνωστο λόγο είχαν μια ιδιαίτερα έντονη διαφωνία με τον καυγά να μεταφέρεται έξω από το κτίριο στην οδό Αναπαύσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

Ο άνδρας έχει συλληφθεί, ενώ η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.