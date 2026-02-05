Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Αττική: Παρέλυσαν από την κακοκαιρία Κηφισός και κέντρο της Αθήνας

Εξασθενούν τα φαινόμενα στην Αττική από το απόγευμα - Δείτε live που έχει κίνηση
Βροχή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έντονες βροχές ξεκίνησαν να εκδηλώνονται το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) σε πολλές περιοχές της Αττικής, με τα φαινόμενα να προκαλούν κατά τόπους προβλήματα και την κακοκαιρία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί ποδός μιας και τα εδάφη στην πρωτεύουσα είναι ήδη κορεσμένα. Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει ήδη προειδοποιήσει για τις βροχές που πλήττουν την περιοχή, τονίζοντας πως δεν φαίνεται να έχουν διάρκεια παρά μόνο εξάρσεις.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η νέα επιδείνωση του καιρού έρχεται με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, που θα ευνοήσουν την εκδήλωση λασποβροχών.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια και θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (σημαντική).

Δείτε εδώ το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Για την Αττική και την Αθήνα, προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ οι προγνωστικοί χάρτες του συστήματος DUST-WRF του ΕΑΑ αποτυπώνουν αυξημένα ποσά αφρικανικής σκόνης.

Η βροχή έχει προκαλέσει ήδη μποτιλιάρισμα στους δρόμους, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζεται στην άνοδο του Κηφισού, στη Βασ. Κωνσταντίνου και στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε εδώ που έχει κίνηση.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε Κηφισίας, Αττική Οδό και Μεσογείων όπου τμηματικά υπάρχει κίνηση.

