Χαϊδάρι: Νεκρός 38χρονος μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός του ΙΧ

Ο οδηγός της μηχανής δεν φορούσε κράνος και ξεψύχησε στο σημείο - Ο ανήλικος αν και είχε δίπλωμα συνελήφθη γιατί δεν οδηγούσε παρουσία κάποιου ενήλικα
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τραγωδία παραμονή των Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι, μετά από τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν άνδρα 38 χρόνων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 19:00 το απόγευμα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, στο Χαϊδάρι, όταν η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο 38χρονος δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα τα τραύματά του να αποβούν μοιραία.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον οδηγό του αυτοκινήτου ο οποίος αποδείχθηκε πως ήταν ανήλικος.

Αν και είχε δίπλωμα, δεν οδηγούσε με την παρουσία κάποιου ενήλικου, όπως επιβάλλεται από τον νόμο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να του περάσουν χειροπέδες.

Σε αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως ήταν νηφάλιος.

Για το τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη και η 46χρονη μητέρα του ανήλικου.

