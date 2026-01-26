Χαϊδάρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 20χρονος με όπλο και γεμιστήρα

Πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα είχε στην κατοχή του ένας 20χρονος στο Χαϊδάρι. Τον συνέλαβαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετά από καταδίωξη.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (26.01.2026) από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ καταδίωξαν στο Χαϊδάρι έναν 20χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και προσαρτημένο γεμιστήρα με 5 φυσίγγια.

Ο νεαρός οπλοφόρος κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και άλλος δράστης, που κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Όλα άρχισαν όταν άνδρες της ΔΙΑΣ εντόπισαν δίκυκλο στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Στο όχημα επέβαινε ο 20χρονος ως συνεπιβάτης, με οδηγό άγνωστο άτομο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος εγκατέλειψε το δίκυκλο και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Ωστόσο, άρχισε να βρίζει και να απειλεί τους άνδρες της ΕΛΑΣ.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με 5 φυσίγγια.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.