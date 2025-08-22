Χαλάνδρι: Προσωρινά κρατούμενος ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης – Ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος την Παρασκευή (22.08.2025) ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι, το απόγευμα της 17ης Αυγούστου. Η απολογία του διήρκεσε περίπου δυόμιση ώρες ενώ η υπεράσπισή του υπέβαλε και αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι τέλεσε τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά», φέρεται να υποστήριξε, ενώ για τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν στην κατοχή του εξήγησε ότι τα είχε μαζί του «επειδή φοβόταν».

Την ίδια στιγμή ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πως δεν είχε πρόθεση να επιτεθεί στη γυναίκα. «Με τη γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε, γι’ αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της», φέρεται να ανέφερε.

Σύμφωνα με τα είχε αποκαλύψει το ρεπορτάζ του MEGA, η μανία του 28χρονου ήταν τέτοια, που το μαχαίρι του εγκλήματος έσπασε την ώρα που χτυπούσε με αυτό την άτυχη γυναίκα. Με τη λάμα να μένει μέσα στο θώρακα του θύματος, ο δράστης πήρε άλλο μαχαίρι και συνέχισε να τη χτυπάει με μανία, ρίχνοντάς της συνολικά 15 μαχαιριές!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 28χρονος που σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θεωρούσε ότι η γυναίκα τον κακολογεί και τον διαβάλει στα social media, της είχε ζητήσει να ανέβουν στο σπίτι της για να μιλήσουν ήσυχα. Ωστόσο, όταν η γυναίκα αρνήθηκε, εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Οι αστυνομικοί μίλησαν με τους ανθρώπους που κατά τον δράστη, είχαν μιλήσει με την 47χρονη και εκείνη τον είχε συκοφαντήσει σε αυτούς.

Εκείνοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρνήθηκαν ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Είπαν ότι είχαν απομακρυνθεί από τον 28χρονο για ήταν νευρικός και τους ζητούσε χρήματα.

«Ήθελα απλώς να της μιλήσω και να την εκφοβίσω»

Ο 28χρονος, μιλώντας για την πράξη του, έχει υποστηρίξει ότι δεν σχεδίαζε να σκοτώσει την άτυχη γυναίκα αλλά αυτό έγινε γιατί θόλωσε.

«Πήγα έξω από σπίτι της και πήρα μαχαίρι μαζί μου, γιατί ήθελα απλώς να της μιλήσω, να την εκφοβίσω, γιατί με διέβαλλε σε φίλους και γνωστούς από τα συσσίτια. Από τις φωνές της, όμως, θόλωσα και δεν θυμάμαι τι έκανα» φέρεται να είπε.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Δράστης και θύμα φαίνεται πως είχε γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο γιατί και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα ενώ κάποια στιγμή είχαν συνδεθεί και ερωτικά.

Τον Μάρτιο, η 47χρονη ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία καθώς ο 28χρονος την ενοχλούσε. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ του έκαναν σύσταση και στη συνέχεια τον άφησαν. Λίγους μήνες μετά, την σκότωσε…