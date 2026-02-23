Συμβαίνει τώρα:
Χαλκίδα: Ανήλικος παρέσυρε και χτύπησε 15χρονο πεζό – Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη
Ασθενοφόρο
(Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi)

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα με την παράσυρση ενός 15χρονου παιδιού σημειώθηκε στην Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το καρναβάλι.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες Κυριακή (22.02.2026) λίγο μετά της 21:00 στην Χαλκίδα, όπου ένας ανήλικος οδηγός χωρίς δίπλωμα οδήγησης παρέσυρε τον 15χρονο, ο οποίος παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο ανήλικος οδηγός κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, όπου παρέσυρε και χτύπησε τον 15χρονο πεζό.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη.

