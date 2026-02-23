Χαλκίδα: Ανήλικος παρέσυρε και χτύπησε 15χρονο πεζό – Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα με την παράσυρση ενός 15χρονου παιδιού σημειώθηκε στην Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το καρναβάλι.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες Κυριακή (22.02.2026) λίγο μετά της 21:00 στην Χαλκίδα, όπου ένας ανήλικος οδηγός χωρίς δίπλωμα οδήγησης παρέσυρε τον 15χρονο, ο οποίος παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο ανήλικος οδηγός κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, όπου παρέσυρε και χτύπησε τον 15χρονο πεζό.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη.