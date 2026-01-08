Ελλάδα

Χαλκιδική: 62χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του – Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και οι δύο

Σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ένα ιδιαίτερα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/1/2026) στην Αρναία Χαλκιδικής, όταν 62χρονος έκανε επίθεση και μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τον 51χρονο συμπέθερό του.

Η επίθεση σημειώθηκε έξω από το σπίτι του 51χρονου στη Χαλκιδική, όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξεκίνησε η συμπλοκή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 51χρονος προσπάθησε να αφοπλίσει τον 62χρονο, ο οποίος, επίσης, τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 51χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 62χρονος δράστης τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να πάει μόνος του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, όπου εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της υγείας του 51χρονου είναι σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Ελλάδα
