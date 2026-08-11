Ελλάδα

Φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου: Από μηχανή beach buggy ξεκίνησε η πυρκαγιά

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ
Φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου: Από μηχανή beach buggy ξεκίνησε η πυρκαγιά
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Από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy», φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις ενώ χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο οδηγός και ο γιος του, που επέβαινε ως συνεπιβάτης, πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το όχημα, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά στην Ζάκυνθο.

Μάλιστα, η είδηση συνοδεύεται από σχετικές φωτογραφίες όπου φαίνεται να έχουν μείνει μόνο τα σίδερα από το όχημα.

Σημειώνεται πως νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες Ζακύνθου. Για την πυρκαγιά εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση από τις Ελιές προς τις Βολίμες, με τους κατοίκους να καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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