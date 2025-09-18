Ελλάδα

Χαλκιδική: Δύο οι επιθέσεις λύκου σε παιδιά – Δάγκωσε 3χρονο αγοράκι από τη Βουλγαρία δύο μήνες πριν το περιστατικό με την 5χρονη

«Είναι καλά το παιδί τώρα, έχει κάνει εμβόλια αλλά είναι φοβισμένο. Βλέπει εφιάλτες και φωνάζει» λέει στο newsit.gr ο νονός του 3χρονου που έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Χαλκιδική
Ο 3χρονος που του επιτέθηκε ο λύκος στη Χαλκιδική
Ο 3χρονος Βούλγαρος που του επιτέθηκε ο λύκος στη Χαλκιδική
Άγγελος Λαμπίδης

Τρομοκρατημένοι από τις επιθέσεις του λύκου είναι τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι τουρίστες στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Μάλιστα αποκαλύπτεται πως δύο μήνες πριν το περιστατικό με το 5χρονο κορίτσι από τη Σερβία, λύκος είχε επιτεθεί και σε ένα τρίχρονο αγόρι από τη Βουλγαρία που έκανε διακοπές στην περιοχή.

Η μητέρα της 5χρονης που τραυματίστηκε από την επίθεση του λύκου στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής περιγράφει όσα έγιναν:

«Το κορίτσι μου είναι καλά, όμως ακόμα φοβάται τους σκύλους και ρωτάει αν θα έρθει πάλι ο λύκος και αν πάλι θα γίνει κάτι. Εκείνη τη μέρα πήγαμε λίγο πριν τις 8 το πρωί στην παραλία και ευτυχώς έκανε λίγο κρύο και φορούσε ένα μπλουζάκι το παιδί. Παίζαμε μαζί με ένα άλλο παιδάκι και δεν είχαμε παρατηρήσει τον λύκο. Ένας κύριος τον είδε και φώναξε. Σε μια στιγμή ο λύκος ήρθε μπροστά μου. Μας χώριζε μόνο μια ξαπλώστρα. Δεν πίστευα ότι έβλεπα τέτοιο ζώο στην παραλία. Ήταν πολύ ήρεμος. Παγώσαμε όλοι. Ο λύκος πήγε πίσω από την κόρη μου και άνοιξε το στόμα του να τη δαγκώσει. Αμέσως την έπιασα και ο άλλος κύριος που ήταν εκεί του έριξε πέτρες για να τον διώξει. Πρόλαβε και ακούμπησε με το πόδι του στην πλάτη. Το χτύπημα ήταν μεγάλο, έχει τραύματα στην πλάτη της και ευτυχώς φορούσε ρούχα το παιδί μου. Αν τη δάγκωνε δεν ξέρω τι θα γινόταν. Τρέξαμε πολύ γρήγορα στο σπίτι, κοιτούσα πίσω να δω αν ακολουθεί ο λύκος αλλά ευτυχώς έπεσε στο νερό. Έχουμε γυρίσει στη Σερβία και η κόρη μου κάνει και τα απαραίτητα εμβόλια».

Λύκος
Ο λύκος στη Χαλκιδική

Επίθεση λύκου σε 3χρονο αγόρι από τη Βουλγαρία που έκανε διακοπές

Δύο περίπου μήνες πριν απο το συμβάν με το κοριτσάκι, λύκος φαίνεται πως επιτέθηκε και σε ένα τρίχρονο αγόρι από τη Βουλγαρία.

Το newsit.gr αποκαλύπτει πως στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από μερικές μέρες και στις οποίες φαίνεται ένα τραυματισμένο παιδί, δεν απεικονίζεται το 5χρονο κορίτσι αλλά το παιδί από τη Βουλγαρία.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε λίγο έξω απο τον οικισμό στις 10.07.2025.

Λύκος δάγκωσε 3χρονο από τη Βουλγαρία στη Χαλκιδική
Εμφανή τα σημάδια από την επίθεση του λύκου στον 3χρονο στη Χαλκιδική
Επίθεση λύκου σε 3χρονο
Τα τραύματα του 3χρονου από την επίθεση του λύκου

Ο νονός του τρίχρονου αγοριού μιλάει στο newsit.gr για όσα έγιναν μπροστά στα μάτια του:

«Περπατούσα με το παιδάκι κοντά στα σπίτια που μέναμε και ο λύκος το πλησίασε και το δάγκωσε στην πλάτη. Ο σκύλος που ήταν εκεί κυνήγησε τον λύκο και αυτος εξαφανίστηκε. Αμέσως πήγαμε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και μας είπε να πάμε σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε εκεί 2-3 ώρες γιατί είχε πολύ κόσμο. Έπρεπε μέσα σε δύο ώρες να εμβολιαστεί το παιδί αλλά καθυστερήσαμε. Ο λύκος το δάγκωσε στην κοιλιά και στο πόδι. Είναι καλά το παιδί τώρα, έχει κάνει εμβόλια αλλά είναι φοβισμένο. Βλέπει εφιάλτες και φωνάζει».

Ο λύκος στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής
Ο λύκος στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής

Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ έχει τοποθετήσει κάμερες, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, σε διάφορα σημεία της περιοχής του Νέου Μαρμαρά ώστε να εντοπιστεί ο λύκος.

