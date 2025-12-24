Ελλάδα

Χαλκιδική: Νεκρό 7χρονο αγόρι σε τροχαίο – 4 τραυματίες

Οι γονείς του άτυχου παιδιού και η αδερφή του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Περιπολικό
Ένα επτάχρονο αγόρι βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς και η 8χρονη αδερφή του τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη την Τετάρτη (24.12.2025), παραμονή Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στη 1:15 μ.μ. της Τετάρτης στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού στη Χαλκιδική έγινε το τροχαίο που έκοψε το νήμα της ζωής του επτάχρονου παιδιού.

Ένα Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 45χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ.Φ. όχημα, που οδηγούσε 59χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 7χρονου αγοριού, καθώς και τον τραυματισμό της οδηγού και του 43χρονου συζύγου της, γονέων του παιδιού.

Οι γονείς του άτυχου μικρού και η οκτάχρονη αδερφή του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Ελλάδα
