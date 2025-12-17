Ελλάδα

Χαλκιδική: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με τη μηχανή του 42χρονου στον δρόμο Αρναίας - Στανού
Τραγικό θάνατο σε τροχαίο στη Χαλκιδική βρήκε ένας 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας την Τετάρτη (17.12.2025). Η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 42χρονο μοτοσικλετιστή συνέβη στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε.

Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

