Χαλκιδική: Παρατείνεται μέχρι τις 18 Αυγούστου η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω υψηλού κινδύνου για φωτιά

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου για δασική φωτιά.

Συγκεκριμένα η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου για φωτιά αφορά περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη στη Χαλκιδική, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα από τις 08:00 π.μ. της 15ης Αυγούστου 2025 μέχρι τις 08.00 π.μ. της 18ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει για τις περιοχές:

-στη Χερσόνησο Κασσάνδρας, «Κορυφογραμμή», (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου,

-στη Χερσόνησο Σιθωνίας, Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

-στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου),

-στον ορεινός όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).