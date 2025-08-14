Χαλκιδική: Παρατείνεται μέχρι τις 18 Αυγούστου η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω υψηλού κινδύνου για φωτιά

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου για δασική φωτιά.
Συγκεκριμένα η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου για φωτιά αφορά περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη στη Χαλκιδική, Αικατερίνης Ζωγράφου.
Συγκεκριμένα από τις 08:00 π.μ. της 15ης Αυγούστου 2025 μέχρι τις 08.00 π.μ. της 18ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει για τις περιοχές:
-στη Χερσόνησο Κασσάνδρας, «Κορυφογραμμή», (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου,
-στη Χερσόνησο Σιθωνίας, Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
-στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου),
-στον ορεινός όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).