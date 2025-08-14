Ελλάδα

Χαλκιδική: Παρατείνεται μέχρι τις 18 Αυγούστου η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω υψηλού κινδύνου για φωτιά

Η απαγόρευση αφορά περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου
Δάσος
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου για δασική φωτιά.

Συγκεκριμένα η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου για φωτιά αφορά περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη στη Χαλκιδική, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα  από τις 08:00 π.μ. της 15ης Αυγούστου 2025 μέχρι τις 08.00 π.μ. της 18ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει για τις περιοχές:

-στη Χερσόνησο Κασσάνδρας, «Κορυφογραμμή», (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου,
-στη Χερσόνησο Σιθωνίας, Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
-στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου),
-στον ορεινός όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και άλλες 5 περιφέρειες την Παρασκευή 15 Αυγούστου
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια
Φωτιά
Newsit logo
Newsit logo