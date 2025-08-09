Συμβαίνει τώρα:
Χαλκιδική: Χειρουργείο για την 26χρονη που τραυματίστηκε από ομπρέλα θαλάσσης – Της διαπέρασε το πόδι

Διασώστης εκτός υπηρεσίας κατάφερε να της δέσει το πόδι και να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να την παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Πόδι
Φωτογραφία από Διασώστες ΕΚΑΒ Χαλκιδικής Facebook

Στο χειρουργείο έμελλε να καταλήξει η 26χρονη που παραθέριζε σε κάμπινγκ της Χαλκιδικής. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν οι θυελλώδεις άνεμοι σήκωσαν ομπρέλα θαλάσσης, η οποία την κάρφωσε στο πόδι.

Το σοβαρό ατύχημα με το κοντάρι της ομπρέλας θαλάσσης, έγινε σε κάμπινγκ Χαλκιδικής το μεσημέρι του Σαββάτου (08.08.2025). Οι άνεμοι που έπνεαν ισχυροί, την ξήλωσαν με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει στο πόδι της 26χρονης.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν το κοντάρι να διαπεράσει το πόδι της, αναφέρει ο ΑLPHA.

Για καλή της τύχης, εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο διασώστης που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας. Με υπομονή και ψυχραιμία, ο άνδρας της έδεσε το πόδι για να σταματήσει την αιμορραγία και στη συνέχεια κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.΄

Η 26χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Πλέον νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση και αναρρώνει από το σοβαρό τραύμα της.

