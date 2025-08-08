Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 26χρονη από ομπρέλα θαλάσσης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου μεταφέρθηκε μια 26χρονη που τραυματίστηκε από ομπρέλα θαλάσσης στην παραλία του Ποσειδίου, στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 το μεσημέρι, την ώρα που η γυναίκα απολάμβανε τον ήλιο στην Χαλκιδική. Η ομπρέλα ξεριζώθηκε από τη θέση της λόγω των ισχυρών ανέμων στην παραλία και την τραυμάτισε στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε την 26χρονη στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεία.

Μια παρόμοια περίπτωση είχε τραυματίσει μια γυναίκα στο νησί της Δονούσας τον Ιούλιο. Μια ομπρέλα είχε πετάξει και είχε καρφωθεί στο πόδι της γυναίκας.