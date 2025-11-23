Ελλάδα

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφανίστηκαν 3 ανήλικοι από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αφού στις 23/11/2025, για την εξαφάνιση από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, τρία ανήλικα αγόρια, ο Χαφέζ Μοχάμεντ, 14 ετών, ο Λασίν Αλί, 14 ετών και ο Μουστάφα Αχμέτ,13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/11/2025 για την εξαφάνιση των ανηλίκων και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Χαφέζ (επ.) Μοχάμεντ (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Λασίν (επ.) Αλί (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Μουστάφα (επ.) Αχμέτ (ον.),13 ετών έχει ύψος 1,72, κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπουφάν με κίτρινες ρίγες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

Ελλάδα
