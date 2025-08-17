Χανιά: 10 φορές μαχαίρωσε ο 56χρονος την σύντροφό του – Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση το θύμα

Το κατώφλι του ανακριτή Χανίων, αναμένεται να περάσει την ερχόμενη Τρίτη (19.08.2025) ο 56χρονος από τη Βουλγαρία ο οποίος συνελήφθη μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Αφού ο κατηγορούμενος φαίνεται να την χτύπησε σε σώμα και κεφάλι, στη συνέχεια την μαχαίρωσε περίπου 10 φορές.

Το θύμα, μετά τον ξυλοδαρμό της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να της σώσουν τη ζωή. Η γυναίκα πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αν και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr καβγάδισε στο σπίτι όπου διέμενε στην περιοχή Φονέ Χανιών, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η κατάσταση πήρε γρήγορα άλλη τροπή και ο 56χρονος φέρεται πως άρπαξε μία ξύλινη καρέκλα και ξεκίνησε να χτυπά με μανία την 45χρονη.

Το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει και έτσι κλείστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Τότε ο 56χρονος φέρεται πως την εγκλώβισε και με ένα μεγάλο μαχαίρι την κάρφωσε σχεδόν 10 φορές.

Ο 56χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή Χανίων την ερχόμενη Τρίτη.