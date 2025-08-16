Ελλάδα

Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – 45χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο με μαχαιριές στον θώρακα

Έχει συλληφθεί ο σύντροφος της
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία
Ασθενοφόρο και περιπολικό / EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στα Χανιά, με μια 45χρονη γυναίκα να καταλήγει μαχαιρωμένη στο νοσοκομείο και να συλαμβάνεται ο σύντροφός της.

Η 45χρονη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που διέμενε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά κατέληξε στο νοσοκομείο με πολλαπλές μαχαιριές στον θώρακα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το σοβαρό αυτό περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, αναφορικά με τα πολλά και δύσκολα περιστατικά που κλήθηκε το νοσοκομείο να καλύψει και να διαχειριστεί την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.

Όπως ανέφερε, η 45χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία, μπήκε στο χειρουργείο γιατί έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Αυτή χειρουργήθηκε άμεσα και νοσηλεύεται σε κλίνη του νοσοκομείου.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές ενώ συνελήφθη ο σύντροφός της.

Ελλάδα
