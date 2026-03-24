Χανιά: 14χρονος απειλούσε με σουγιά και έπαιρνε τα χρήματα συμμαθητών του

Ο 14χρονος μαθητής απειλούσε και άλλους μαθητές ακόμη και με αιχμηρά αντικείμενα -τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού περιβάλλοντος-, τους εκβίαζε, τους εξύβριζε
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Μετά από καταγγελίες συμμαθητών του 14χρονου σε σχολείο στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ανήλικου, όπου στο δωμάτιο που μοιράζεται με τον 17 χρόνο αδελφό του εντόπισαν ρόπαλα, στιλέτο, σουγιά κ.ά.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου και του 17χρονου αδελφού του στο σπίτι τους στα Χανιά, καθώς και του πατέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και ειδικά για τον σουγιά που είχε στα χέρια του ο μικρότερος γιος του.

Τόσο ο 17χρονος αδελφός όσο και ο πατέρας αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.

Την πολύ σοβαρή υπόθεση ενδοσχολικού και όχι μόνο εκφοβισμού διαχειρίζονται οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιήλθαν στην αστυνομία, ο 14χρονος μαθητής απειλούσε και άλλους μαθητές ακόμη και με αιχμηρά αντικείμενα -τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού περιβάλλοντος-, τους εκβίαζε, τους εξύβριζε και μεταξύ άλλων, τους έπαιρνε τα χρήματα.

