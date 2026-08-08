Καιρός: Άγγιξε τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία το Σάββατο – Οι 8 περιοχές που «έβρασαν»

Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της 8ης Αυγούστου, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Από τις θερμοκρασίες του Σαββάτου, η υψηλότερη μέγιστη καταγράφηκε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με 39,5 °C όπως ανακοίνωσε το Meteo.

Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 39 °C σημειώθηκαν κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά το Σάββατο 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo .gr.

Για την Κυριακή (09.08.2026) προβλέπεται αίθριος και πολύ ζεστός καιρός, με τοπικές καταιγίδες στα ορεινά. Η Ελλάδα διανύει ένα τριήμερο έντονης ζέστης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 40°C, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικκοί 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.