Χανιά: 3 τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από σφοδρό τροχαίο – Σε σοβαρή κατάσταση μία νεαρή

Στον νοσοκομείο Χανίων για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 3 άτομα μετά από τροχαίο που είχαν τα ξημερώματα (18.08.2025).

Το τροχαίο έγινε στο Ακρωτήρι Χανίων, στο ύψος του Πυθαρίου. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους με αποτέλεσμα οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες να τραυματιστούν.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και μία νεαρή που δέχθηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της είναι πιο σοβαρή, αναφέρει το zarpanews.gr.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους δόθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Υπάρχουν αναφορές πως ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου δεν είχε δίπλωμα

Η Τροχαία Χανίων βρέθηκε άμεσα στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.