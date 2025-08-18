Ελλάδα

Χανιά: 3 τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από σφοδρό τροχαίο – Σε σοβαρή κατάσταση μία νεαρή

Αναφορές πως ο ένας οδηγός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης - Η νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι
Φωτογραφία από zarpanews.gr

Στον νοσοκομείο Χανίων για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 3 άτομα μετά από τροχαίο που είχαν τα ξημερώματα (18.08.2025).

Το τροχαίο έγινε στο Ακρωτήρι Χανίων, στο ύψος του Πυθαρίου. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους με αποτέλεσμα οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες να τραυματιστούν.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και μία νεαρή που δέχθηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της είναι πιο σοβαρή, αναφέρει το zarpanews.gr.

Φωτογραφία από zarpanews.gr

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους δόθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Υπάρχουν αναφορές πως ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου δεν είχε δίπλωμα

Η Τροχαία Χανίων βρέθηκε άμεσα στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

