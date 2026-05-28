Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέδειξαν τη δυναμική της «Εξωστρεφούς Γεωργίας»

Η ελληνική αγροδιατροφή αλλάζει σελίδα και αποκτά νέα εργαλεία για να συστηθεί πιο δυναμικά στις διεθνείς αγορές. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα των

δύο εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα σε Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκε και η επίσημη παρουσίαση του έργου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που συνδέει την τεχνολογία με την παραγωγή, τις εξαγωγές, τη γαστρονομία και τη διεθνή προβολή των ελληνικών προϊόντων.

Οι δύο εκδηλώσεις αποτέλεσαν σημείο συνάντησης για την Πολιτεία, την αγορά, τον αγροδιατροφικό τομέα, την επιχειρηματικότητα και τη γαστρονομία, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής. Στόχος δεν ήταν μόνο η παρουσίαση ενός έργου ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά η ανάδειξη μιας νέας αντίληψης για το πώς τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να αποκτήσουν ισχυρότερη ταυτότητα, μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και καλύτερη πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού.

Στην εκδήλωση της Αθήνας συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική σημασία του έργου. Παρόντες ήταν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke-SGA Holdings Α.Ε., Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων, Αλέξανδρος Κίκιζας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Collectives S.A., Βαγγέλης Πορής, καθώς και ο σεφ και επιχειρηματίας της εστίασης, Μανώλης Παπουτσάκης. Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν επιπλέον ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμούς, κος Σπυρίδωνας Μάμαλης, ο Head of Public Sector Vodafone Ελλάδας, κος Βαγγέλης Γκορίλας και ο Οινοποιός και CEO του Κτήματος Γεροβασιλείου, κος Βαγγέλης Γεροβασιλείου.

Μέσα από τις τοποθετήσεις και την παρουσία των συμμετεχόντων, οι εκδηλώσεις ανέδειξαν ότι η εξωστρέφεια της ελληνικής αγροδιατροφής δεν μπορεί πλέον να βασίζεται μόνο στην ποιότητα των προϊόντων. Χρειάζεται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, οργανωμένη προβολή, αξιόπιστα δεδομένα, διαφάνεια στην αγορά και μια συνεκτική αφήγηση που να εξηγεί στο διεθνές κοινό τι κάνει τα ελληνικά προϊόντα ξεχωριστά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο «Εξωστρεφής Γεωργία» δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα για την παραγωγή, τις εξαγωγές και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροδιατροφής. Με πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 25,48 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, και φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας, το έργο έρχεται να στηρίξει τον Έλληνα παραγωγό, να διευκολύνει τις εξαγωγές και να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των ελληνικών προϊόντων μέσα από ψηφιακές υπηρεσίες – όπως η αναβάθμιση της πλατφόρμας εξαγωγικού εμπορίου «Easy Agro Expo», η συγκρότηση μητρώων εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) και η ανάπτυξη της πλατφόρμας Greek Farms.

Κομβικό ρόλο στη διεθνή προβολή των ελληνικών προϊόντων έχει το Greek Farms, η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα που αναδεικνύει ελληνικά προϊόντα, παραγωγούς, περιοχές και ιστορίες από όλη τη χώρα. Μέσα από την πλατφόρμα, η ελληνική αγροδιατροφή αποκτά μια πιο σύγχρονη, οργανωμένη και εξωστρεφή ταυτότητα, συνδέοντας την πρωτογενή παραγωγή με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα του τόπου.

Στο πλαίσιο του Greek Farms, δημιουργήθηκε πλούσιο περιεχόμενο που προσαρμόστηκε σε 8 γλώσσες και απευθύνεται σε διαφορετικές αγορές του

εξωτερικού. Συνολικά, δημιουργήθηκαν 200 βίντεο εξωτερικών και εσωτερικών γυρισμάτων, περισσότερα από 500 άρθρα για την ελληνική διατροφή και τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και πάνω από 300 συνταγές που αναδεικνύουν τα προϊόντα της ελληνικής γης μέσα από παραδοσιακά πιάτα αλλά και προτάσεις υψηλής γαστρονομίας.

Η συνεργασία με προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως η Nia Vardalos, ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς και ο σεφ Μανώλης Παπουτσάκης, ενίσχυσε ακόμη

περισσότερο τη δυναμική του περιεχομένου, δίνοντας στα ελληνικά προϊόντα μια πιο αναγνωρίσιμη, αυθεντική και διεθνή φωνή. Ήδη, το περιεχόμενο του Greek Farms έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 10 χώρες του εξωτερικού, καταγράφοντας ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ως προς την προβολή και την απήχησή του.

Με τις εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η «Εξωστρεφής Γεωργία» ανέδειξε στην πράξη ότι το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής περνά μέσα

από τη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία, της γεύσης με την ταυτότητα και της ελληνικής γης με τις διεθνείς αγορές. Ένα έργο που δεν περιορίζεται στην ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά φιλοδοξεί να δώσει στα ελληνικά προϊόντα τη θέση και την αναγνώριση που τους αξίζει στον σύγχρονο κόσμο.