Χανιά: 51χρονος κρεμάστηκε σε δέντρο και αυτοκτόνησε – Είχε αφήσει βίντεο που εξηγούσε τους λόγους

Μέσα στο αυτοκίνητό του εντόπισαν ένα σημείωμα στο οποίο ο άτυχος 51χρονος τους άφηνε οδηγίες για να βρουν το βίντεο που είχε καταγράψει
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ανατριχίλα και θλίψη προκάλεσε μία αυτοκτονία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (9/3/2026) στα Χανιά όταν ένας άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος 51χρονος φαίνεται να πήρε το αυτοκίνητό του και να πήγε σε ένα απόμερο μέρος περιοχής των Χανίων, για να αυτοκτονήσει.

Έφτιαξε μία θηλιά, την κρέμασε σε ένα δέντρο και έβαλε τέλος στη ζωή του. Νωρίτερα, είχε πάρει το κινητό του και κατέγραψε ένα βίντεο στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Το άψυχο σώμα του εντόπισαν περαστικοί οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο είδαν τον νεκρό άνδρα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητό του εντόπισαν ένα σημείωμα στο οποίο ο άτυχος 51χρονος τους άφηνε οδηγίες για να βρουν το βίντεο που είχε καταγράψει.

