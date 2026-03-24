Χανιά: Ακυρώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου λόγω καιρού

Ακυρώθηκε και στα Χανιά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τετάρτης (24.03.2026), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων Κρήτης, «έπειτα από την τελευταία πρόβλεψη καιρικών συνθηκών που εκδόθηκε απόψε το βράδυ, η οποία επιβεβαιώνει έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώνεται η ακύρωση της παρέλασης. Υπενθυμίζεται ότι η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει και δήμοι της περιφερειακής ενότητας Χανίων. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo .gr στα ανατολικά και νότια της χώρας ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός, με πολύ ενισχυμένους βοριάδες στα ανατολικά και στο Αιγαίο και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Από την αρχή της ημέρας έως και τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης 25/03 τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, σε τμήματα των Κυκλάδων και σε τμήματα των Δωδεκανήσων.

Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στην Κρήτη, όπου θα χιονίσει στα ορεινά. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Νωρίτερα είχαν ήδη ακυρωθεί παρελάσεις και σε άλλους δήμους της Κρήτης, καθώς και στο Ρέθυμνο.