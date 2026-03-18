Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκαν οι δύο επιβάτες

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στο χωριό Ασκορδαλός του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν ένα όχημα έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του creta24.gr για το τροχαίο στα Χανιά, στο όχημα, το οποίο σταμάτησε πάνω σε δέντρα, εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Ο ηλικιωμένος οδηγός και η σύζυγός του παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα.

