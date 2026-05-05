Καιρός: Θερμή εισβολή με 30άρια στο τέλος της εβδομάδας – Η αφρικανική σκόνη θα κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα

Μετά το σκωτσέζικο ντους με τα χιόνια το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ο καιρός μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με τη θερμοκρασία να απογειώνεται.

Ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά να θυμίζει καλοκαίρι και η θερμοκρασία στο τέλος της εβδομάδας ίσως ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θερμές αέριες μάζες που προέρχονται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας που τοπικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη κατάσταση θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αυξημένες συγκεντρώσεις να αναμένονται κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Περισσότερο θα επηρεαστούν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου η ατμόσφαιρα θα παρουσιάζει κατά διαστήματα θολούρα και αποπνικτική αίσθηση.

Μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος, χωρίς σημαντικά φαινόμενα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική θα προσεγγίζει σταδιακά τη χώρα, μεταφέροντας θερμότερες και πιο υγρές αέριες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, που σε ορισμένες περιοχές θα έχουν τη μορφή λασποβροχών, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας την Παρασκευή τους 28–30°C στα ανατολικά και νότια, με μικρή υποχώρηση το Σάββατο.

Από την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα, περιμένουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά ξανά τους 30°C και το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών.

Υψηλά τα επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης στη Νότια Ελλάδα

Στο μεταξύ η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, κυρίως από γρασίδι και ελιά, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά και γρασίδι στην Ελλάδα για το μεσημέρι της Τρίτης 05 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00. Αναμένονται υψηλής συγκεντρώσεις γύρης από ελιά στη Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένες προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου.